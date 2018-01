La giunta Accorinti vuole il “bis”. Cosa ne pensate?

La giunta Accorinti vuole il bis. La notizia era già trapelata nei mesi scorsi, ma l’ufficialità è arrivata nel corso della conferenza stampa di fine anno, durante la quale il primo cittadino ha annunciato una ricandidatura “collettiva”, parlando non solo per sé ma per tutti gli assessori che attualmente compongono l’esecutivo di Palazzo Zanca.

Come già raccontato da Tempostretto nei mesi scorsi, il sindaco Accorinti non solo vuole proseguire il proprio mandato elettorale per altri cinque anni, ma vorrebbe al suo fianco la squadra di assessori attualmente in carica ( vedi qui) . Squadra faticosamente costruita dal 2013 ad oggi dopo tanti i cambi scaturiti da divorzi tempestosi e momenti di frattura registrati in questi cinque anni.

Tuttavia, la legge elettorale prevede- come noto - l’elezione diretta del sindaco e non quella degli assessori, che vengono nominati successivamente dal primo cittadino. Non è quindi ancora chiaro con che modalità gli assessori si sottoporranno al giudizio dei messinesi per essere riconfermati o meno. Durante le riunioni che si sono tenute nei mesi scorsi tra la giunta Accorinti e i propri sostenitori, i rappresentanti del Movimento Cambiamo Messina da basso hanno avanzato una proposta : la candidatura degli attuali assessori al Consiglio comunale per tastare il sentiment dei messinesi sul loro operato, valutando come una promozione l’eventuale conquista di uno scranno e come una bocciatura la mancata elezione. La metodologia proposta ha incontrato però qualche resistenza tra gli assessori in carica e probabilmente verrà scelta sarà un’altra

Il sindaco ha già annunciato che lancerà la sua candidatura con un video, con cui chiederà ai messinesi se sono favorevoli al prolungamento del suo mandato amministrativo di altri cinque anni.

“Vogliamo continuare quest’avventura”, ha detto in maniera perentoria durante l’incontro con i giornalisti del 29 dicembre.

“Ci hanno massacrati per anni perché i risultati non arrivavano subito, ora stiamo raccogliendo i frutti e vogliamo continuare a raccogliere gli altri frutti nei prossimi cinque anni. Abbiamo dimostrato che siamo onesti e competenti, ha aggiunto il primo cittadino. Anche i singoli assessori sono convinti di meritare il bis per i traguardi raggiunti.

Ma voi cosa ne pensate? Tempostretto vuole darvi la possibilità di dire la vostra partecipando al nostro sondaggio, che resterà aperto sino a lunedì 8 gennaio. Nell’apposito box presente in homepage potrete rispondere al seguente quesito: Sindaco ed assessori vogliono restare altri cinque anni. Cosa ne pensate? Quattro le opzioni di risposta:

1) Sono d’accordo, hanno lavorato bene

2) Non sono d’accordo, i risultati non sono sufficienti

3) Deve restare solo Accorinti, ma non gli assessori

4) Messina ha bisogno di un altro sindaco

Volete ancora Accorinti come sindaco? Date la vostra riposta con un semplice click.

*Al sondaggio verranno applicate delle regole e dei controlli tecnici di sicurezza, al fine di evitare i voti ripetuti o effettuati in maniera automatica.