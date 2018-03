Panchine a piazza Duomo, cosa ne pensate? Ditelo sulla nostra pagina Facebook

24 nuove panchine in acciaio zincato e doghe in legno, 19 fioriere a piramide e 8 cestini portarifiuti. Sono i nuovi arredi acquistati dal Comune per un importo di 23mila euro da una ditta trevigiana, appena installati nell'isola pedonale di piazza Duomo. Un intervento per rendere meno spoglia l'area, che però ha scatenato una lunga serie di polemiche. Per il tipo di panchine, anzitutto, secondo molti più adeguate ad un'area verde attrezzata piuttosto che alla piazza storica della città, ed anche per la loro collocazione in alcuni casi "fantasiosa".

Abbiamo aperto un sondaggio sulla nostra pagina Facebook e in meno di 24 ore il post ha raggiunto una copertura di quasi 100mila persone, con più di 500 reazioni, quasi 200 condivisioni e oltre 1.300 commenti. Il sondaggio è ancora aperto, i nostri lettori possono parteciparvi con un commento ed esprimendo un voto.