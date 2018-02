Spogliatoi di Villa Dante: il regno del degrado e della sporcizia. FOTO

Villa Dante ancora una volta sotto i riflettori per le pessime condizioni in cui versa. Questa volta però il degrado non riguarda gli spazi esterni e le aree verdi, ma i locali utilizzati dai lavoratori che operano all’interno di villa Dante e soprattutto gli spogliatoi. Le immagini parlano chiaro. Lo spogliatoio appare fatiscente e in pessime condizioni igienico-sanitarie. Ruggine, ragnatele, sporcizia ovunque, umidità alle pareti, impianto di riscaldamento non funzionante, vetri rotti, lavandini sporchi e bagni totalmente impraticabili con l’acqua che ritorna dalla fogna al water creando uno spettacolo davvero indecoroso. E non mancano anche problemi di sicurezza sugli impianti elettrici.

E’ questo lo stato in cui la Fp Cgil ha trovato questi locali. Dopo un sopralluogo il coordinatore Giuseppe Previti ha deciso di scrivere al sindaco, al direttore generale e al dipartimento Manutenzione e Immobili comunali per segnalare che servono interventi urgenti per garantire un minimo di decenza a chi ogni giorno frequenta questi locali.

«Sorprende la non attenzione dell’amministrazione comunale che non interviene e che nulla fa per eliminare il disagio dei lavoratori costretti a convivere con questa gravissima situazione legata alla mancanza di pulizia e carenza di igiene dalla quale derivano grosse ripercussioni sulla loro integrità psicofisica e sanitaria» scrive Previti.

La Fp Cgil chiede un incontro urgente entro 7 giorni e se non arriveranno risposte è pronta a rivolgersi a tutte le Autorità competenti, comprese quelle giudiziarie. La situazione ormai è davvero insostenibile.

F.St.