Proteste G7, 40 denunciati: solidarietà di RC ai manifestanti

Sono 40 le persone denunciate per i disordini alla manifestazione contro il G7 del 27 maggio scorso a Giardini Naxos. A conclusione degli accertamenti, l'autorità giudiziaria ha notificato l'avviso di chiusura indagini a tutti quanti gli identificati in prima battuta, confermando l'accusa.

"Tra gli indagati figura anche il compagno Santino Bonfiglio, iscritto al PRC e consigliere della quarta circoscrizione a Messina - spiega il circolo di Rifondazione Comunista Peppino Impastato, che esprime solidarietà a tutti i manifestati - Con Bonfiglio abbiamo sostenuto ed organizzato tantissime battaglie, ultime, quelle per la pace e contro la guerra e la militarizzazione del territorio."

Il Circolo ribadisce le ragioni del corteo e rilancia, dando appuntamento a tutti al prossimo 21 aprile per la manifestazione contro la guerra davanti i cancelli della base militare di Sigonella.

"Il 27 maggio scorso, in oltre 5000 provenienti da tutta la Sicilia e non solo, abbiamo manifestato la nostra rabbia ed il nostro sdegno contro ogni piano di neocolonizzazione, contro la povertà prodotta dalle politiche neoliberiste, contro la corsa al riarmamento dei grandi della Terra per soddisfare mire espansionistiche e riaffermare il proprio ruolo egemonico mondiale mantenendo decine di basi militari Nato/Usaf sul nostro territorio. Esprimendo LA PIU’ TOTALE SOLIDARIETA' E COMPLICITA' ai denunciati, facciamo nostro l'appello lanciato dal Movimento NoMuos contro questa sporca guerra imperialista in Siria (l’ennesima nel medioriente) e diamo appuntamento a giorno 21 c.m. ore 15.00 davanti ai cancelli della base militare di Sigonella."