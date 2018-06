A Montecatini tripudio per il messinese Massimo Girolamo

La Pongistica Messina, società peloritana di tennistavolo, raccoglie ancora grandi successi grazie all'atleta Massimo Girolamo che, dopo aver ottenuto un buon successo alle regionali, ai campionati Special Olimpcs andati di scena a Montecatini sbaraglia la concorrenza andando a trionfare nella Caterogia A, riservata ai più forti atleti di tennistaolo paralimpico nazionale.

Grazie alle vittorie contro Luciano Curziotti di Parma e Francesco Giorgi di Arezzo per l'atleta peloritano si è trattato di entrare in finale dove si è impèosto, con un secco 3-0, sul gelese Mario Pizzardi. “Sono felice di aver regalato questa vittoria alla città di Messina – esordisce con gioia Girolamo -. Questa medaglia d’oro mi darà la forza per affrontare al meglio i successivi impegni. Dedico il successo a tutti coloro i quali mi vogliono bene, a iniziare dalla mia famiglia. Un ringraziamento speciale ai dirigenti della Pongistica Messina e al tecnico Salvatore Caruso, questo titolo è anche loro”.

Il prossimo obbiettivo per Girolamo è Abu Dabhi, sede dei Campionati Mondiali Special Olympics, in programma a marzo del prossimo anno. Per quanto concerne la manifestazione di Montecatini, quest'anno agli Special Olimpics hanno preso parte 3000 atleti suddivisi in 18 specialità: atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, golf, nuoto, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis e tennis tavolo.