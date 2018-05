Chiusure a Messina e Siracusa. Unieuro incontra assessore e deputati regionali

Ancora una speranza per i lavoratori Unieuro di Messina e Siracusa. Domani ci sarà un doppio incontro per i vertici di Forlì: alle ore 9.30 incontro all’Ars a Palermo con Maria Ippolito, Assessore Regionale per la famiglia, politiche sociali e del lavoro, e la V commissione lavoro presieduta da Luca Sammartino; alle ore 15 all’Hotel Airport di Catania ci sarà invece l’esame congiunto con le sigle sindacali cigl filcams e cisl fisascat e gli Rsa di Messina e Siracusa.

Nell'ultimo incontro, puntando sulle dichiarazioni da parte dell'azienda di non volere del tutto abbandonare il territorio siciliano, Alessandro Geraci (Rsa) e Francesco Lucchesi, segretario provinciale della Filcams Cgil, hanno presentato all’azienda diverse soluzioni di spazi commerciali dove poter traslocare l’attuale punto vendita di Messina. "Tutto questo - dicono - nella totale indifferenza dell’attuale amministrazione comunale più volte sollecitata a collaborare nell’individuazione di nuove location da offrire al colosso dell’elettronica di Forlì. Ci auguriamo alla fine di questa giornata si possa riaprire uno spiraglio ed una speranza per i lavoratori messinesi e le loro famiglie evitando l’ennesima emorragia lavorativa in questa città".