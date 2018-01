"Rainbow Lions, in campo con noi": una campagna online per aiutare la squadra

Una raccolta fondi a sostegno di un progetto innovativo pensato per alcuni ragazzi di Messina e per i minori ospiti di Casa Ahmed, struttura ad altissima specializzazione per la primissima accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Nasce così l’idea di un crowfunding per lo sport e l’integrazione lanciato sulla piattaforma Eppela. Le donazioni serviranno per acquistare scarpe da calcio, palloni, completini, e il materiale necessario per l’attività sportiva, affittare strutture sportive e partecipare ai tornei locali. Sono previste delle ricompense in base all'entità della donazione. Partecipando con una quota simbolica potrai essere protagonista, diventando un supporter dei Rainbow Lions e ricevendo in cambio la maglia o i gadget della squadra e – aziende o big donors - diventando lo sponsor della squadra per le partite dei tornei.

La squadra dei Rainbow Lions nasce quest'estate, grazie all'impegno di Casa Ahmed e della Coop. Trapper, e mette nella stessa squadra minori stranieri e ragazzi messinesi. Dopo la positiva esperienza dei primi mesi quest’estate, il successo della campagna consentirebbe di creare le condizioni ideali per alimentare e consolidare il “sogno” dei ragazzi che desiderano apprendere, giocare, crescere in un ambiente sano e stimolante.

“Per facilitare questa raccolta fondi abbiamo pensato ad uno strumento innovativo e che punta sul concetto di community, EPPELA: una piattaforma di crowdfunding che permette di fare donazioni online e di condividere il progetto al di fuori della comunità locale e regionale. Il link per conoscere i dettagli del progetto, guardare il video ed effettuare le donazioni è questo. https://www.eppela.com/it/projects/16433-rainbow-lions-con-noi-in-campo.

Fare donazioni è semplicissimo: una volta visualizzata la scheda progetto, occorre cliccare su "CONTRIBUISCI". A questo punto è richiesto di registrarsi sul sito (si può accedere anche con l’utenza Facebook).

“L'obiettivo è raccogliere 2.000 euro nei prossimi 15 giorni e grazie al supporto della comunità messinese siamo sicuri di farcela. La visibilità del PROGETTO "RAINBOW LIONS" sul sito di EPPELA è legata alle offerte ricevute ed alla percentuale di raccolta effettiva rispetto all'obiettivo finale. Supportare il progetto sin dall’inizio è importante per scalare subito la classifica dei progetti più visibili sul sito Eppela.com e puntare poi sull’effetto community per il rush finale”.