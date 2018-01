"Sport4Everyone". Le barriere del pregiudizio abbattute attraverso lo sport

“Attraverso lo sport si possono superare punti di debolezza che ognuno di noi ha inoltre, sempre lo sport, può essere momento di aggregazione sociale dove anche la disabilità ne fa parte, mettendo al centro dell’attenzione la persona”.

E’ questo il messaggio principale del progetto europeo denominato “Change Your Mindset - Sport4Everyone” di cui Messina sarà città capofila per l’Italia attraverso una serie di eventi che questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, sono stati illustrati presso la Sala Giunta di Palazzo Zanca.

Testimonial sarà Giada Rossi, promessa della pallavolo che, all’età di quattordici anni, a seguito di un tuffo in piscina finito male, rimane in carrozzina. La giovane non si è arresa anzi, attraverso la scuola conosce una nuova disciplina, il tennistavolo, che nel giro di due anni la porta a diventare una protagonista vincente fino a sopraggiungere alle olimpiadi, dove conquista una doppietta così come successo ai mondiali.

E’ da questa forza che molti ragazzi dovrebbero prendere spunto per cambiare, abbattendo quelle che sono le barriere del pregiudizio, vincendo la gara prima con loro stessi, per poi capire gli altri e questi tre giorni serviranno proprio a superare gli ostacoli con cui disabili e famiglie devono fare i conti giornalmente e che non sono facili da superare.

In tutti gli appuntamenti, che prenderanno il via il primo febbraio alle ore 16.00 dal Centro Nemo con l’incontro con i disabili e le loro famiglie, proseguiranno il due attraverso l’incontro delle ore 10.00 con educatori e insegnanti dell'istituto “Verona Trento” e termineranno il tre presso l’Ordine dei Medici con l’incontro tra medici e famiglie previsto alle ore 10,00, vi saranno degli esperti che parleranno della pratica sportiva a misura di disabile.

A tal proposito, tali temi saranno trattati da Biagio Cuffari, medico sportivo; Giuseppe Frisone, fisioterapista; Corrado Randazzo, psicologo e Roberto Casella, kinesiologo. Tutte figure con cui il disabile e la famiglia dello stesso, interloquiscono nel corso della crescita del ragazzo al fine di non farlo sentire solo, ma parte di una comunità.

Oltre al Coni, il centro Nemo Sud, l’Ordine dei medici, a dar manforte al progetto ecco anche il Rotary Club Messina che già ha donato, alla comunità autistica, un defibrillatore utile per permettere l’attività di nuoto ai ragazzi affetti da tale disturbo.

Alla conferenza di presentazione dei seminari, a Palazzo Zanca hanno preso parte il primo cittadino Renato Accorinti, l’assessore con delega allo sport Sebastiano Pino, il delegato del Coni di Messina Alessandro Arcigli, il delegato del Comitato Italiano Paralimpico Fabio Chillemi, il prof. Giuseppe Vita responsabile scientifico del Centro Nemo Sud, la prof. Simonetta Di Prima dirigente scolastico dell’istituto Verona Trento e il presidente dell’Ordine dei Medici Giacomo Caudo.