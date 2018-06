Il Panathlon Club di Messina premia i dirigenti partner del progetto FAMI

Proseguono le attività del Panathlon Club di Messina. Dopo aver celebrato il “Panathlon Day”, iniziativa promossa per ricordare che era il 12 giugno del 1951 quando, a Venezia, nasceva questa organizzazione di volontariato che oggi conta circa 300 Club sparsi nel mondo e circa 10 mila soci, il presidente Ludovico Magaudda ha, presso la Cittadella Sportiva Universitaria, premiato i dirigenti delle associazioni partner del progetto FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione).



Gli eventi, di aggregazione ed integrazione multiculturale, sospesi e rinviati a seguito della tragedia costata la vita ai piccoli Raniero e Francesco, si sono svolti nella giornata di martedì. Ad essere premiati sono stati Carmelo Lembo, presidente di BIOS, Carmelo Micali, presidente del CUS Unime e Carlo Giannetto, responsabile d’aria dell’associazione AlumniMe.



Da ricordare che il Panathlon divulga e difende i valori dello sport, inteso come strumento di formazione e di valorizzazione della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini ed i popoli.