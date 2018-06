Stage degli studenti del Nautico alla Dogana

Stage degli alunni del"Caio Duilio" presso la Dogana di Messina. Il programma prevedeva degli incontri con vari funzionari che hanno spiegato ai giovani del Nautico come opera la Dogana e quali sono i compiti istituzionali. Visitate le quattro aree e precisamente "Area Gestione e Tributi", "Area Ve rifiche e Controlli-Antifrode", "Area Contenzioso" e "Urp e Ufficio di Staff". I ragazzi sono sempre stati a contatto con i funzionari che hanno spiegato loro il tipo di lavoro che effettuano e le metodologie usate nei vari campi (controlli, verifiche e sanzioni).

Il progetto prevedeva anche la visita alla raffineria di Milazzo, dove, in una prima fase, è stato illustrato come opera la raffineria, sono stati spiegati i metodi utili zzati per la raffinazione del greggio, la tipologia di impianti presenti, quindi la visita alla centrale operativa della raffineria. Come ultimo step del tour della raffineria, la visita del pontile dove attraccano le petroliere. Al termine dello stage, si è tenuto un seminario conclusivo nel salone della Dogana con la consegna degli Attestati a tutti gli studenti partecipanti.