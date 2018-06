Starvaggi: “Nessun apparentamento”

“Il partito democratico di Messina non ha mai trattato o preso in considerazione qualsiasi possibilità di un apparentamento della lista del pd, con il candidato del cdx prof Bramanti, e ritiene di potere affermare che anche le altre liste del csx resteranno fuori da qualsiasi forma di apparentamento sia tecnico che politico. Il pd di Messina ed il csx, con la candidatura autorevole e priva di controindicazioni del prof Saitta, hanno ottenuto un buon risultato e per pochissimo mancato il ballottaggio. I consiglieri eletti e ed il partito sono pronti a ripartire dal ruolo assegnatogli dagli elettori e dai valori e principi che fondano il partito e di cui c’è sempre più bisogno in momento così difficile per le istituzioni democratiche e per il futuro di Messina e dell’Italia”. Così il segretario provinciale del partito democratico Paolo Starvaggi.

“Il pd di Messina è per lavorare con umiltà e sacrifico, per rilanciarsi e provare a rilanciare anche la città di messina e non potrà che rimanere estraneo a qualsiasi accordo di potere. Il nuovo corso del partito avviato con la mia segreteria del luglio scorso sarà attuato concretamente e più che mai dopo questa infinita stagione elettorale, che dura dal 4 marzo 2016 e che finirà, finalmente, il prossimo 25 giugno”.