I 5 amori di Rita Sberna: Gesù, Maria, i giovani, il web e la radio

Ha 5 amori - che comunica per mezzo del web, della radio e della scrittura - e un notevole curriculum la siciliana Rita Sberna. Ama cantare e per questo suo amore partecipa nel 2001 al noto programma Rai “Domenica In”, cantando “Mi piaci tu”. È devota della Regina della Pace e nel 2009 si reca in pellegrinaggio a Medjugorje, dove scopre un forte legame con la Mamma Celeste.

Ama la sua terra di Sicilia e in special modo la sua San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Nel 2012 si dedica alla radio sancataldese “Radio Amore”, dove conduce un programma denominato “Testimonianze di fede”, intervistando personaggi famosi come Al Bano Carrisi, Pippo Franco, Luca Ward, ecc… e anche persone comuni che hanno condiviso con il pubblico le proprie esperienze di fede. Nel 2013 pubblica il suo primo libro “Medjugorje l’amore di Maria” riguardante la sua esperienza personale di fede, di come è nata e ciò che ha cambiato successivamente nella sua vita. Ha collaborato con il settimanale “Miracoli”, scrivendo interviste di fede e continua a scrivere per il mensile nazionale “Maria”. Nel 2014 partecipa al programma “Avanti un altro” condotto da Jerry Scotti giocando al quiz ed è stata ospite più volte, della trasmissione “Uno mattina storie vere”. È opinionista di vari programmi tv presso le emittenti Mediaset, Rai, e TV 2000. Nel 2017 ha pubblicato il suo secondo libro “Il coraggio di aver fede” per l’Edizioni Cristiani Today. Attualmente, la poliedrica Rita Sberna, è assorbita totalmente dall’Associazione di promozione sociale “Cristiani Today”, che è anche casa editrice. Di recente ha trasformato il sito internet www.cristianitoday.it in testata giornalistica dove vi sono presenti varie rubriche, coordinate da sacerdoti e laici: padre Angelo Spilla cura il video-commento al Vangelo domenicale; altre catechesi, su vari temi interessanti, sono proposte da padre Piergo Riggi. C’è poi la rubrica “La storia dei papi”, a cura dello scrittore Andrea Pagnini, mentre Rita si occupa di “Testimonianze di fede”.

Oltre all’attività giornalistica e al suo blog personale, www.ritasberna.it, Rita già lavora al suo terzo libro ove tratterà del perdono e degli angeli custodi! Il lavoro di Rita è un continuo work-in-progress, pieno di sorprese, novità e progetti in cantiere. L’obiettivo primario, tuttavia, rimane quello di evangelizzare tutti e in special modo i giovani.

Salvatore Bucolo

(Teologo e Pedagogista)

www.salvatorebucolo.it