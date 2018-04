Strada Panoramica. Segni di cedimento sul ponte Papardo

Segni di cedimento strutturale sul ponte Papardo sulla strada Panoramica in direzione nord. "La struttura di ferro, ormai esposta agli agenti atmosferici - dice il consigliere della VI circoscrizione, Massimo Costanzo -, è totalmente arrugginita. Il cemento, che doveva coprire la struttura armata, è stato completamente divelto. In questo tratto di strada transitano quotidianamente numerose automobili e mezzi pesanti. Serve un monitoraggio completo di tutto il tratto stradale in quanto risulta realizzato da diversi anni e quindi è normale che il deterioramento dei materiali avvenga ma è altrattanto necessario prevenire. La città Metropolitama e la sesta Municiplaità sono state avvisate per gli opportuni provvedimenti".

Costanzo chiede un intervento tempestivo per la messa in sicurezza e risolutivo al fine di evitare spiacevoli inconvenienti.