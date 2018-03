Cede la strada. Chiusa la via Peculio Frumentario

Nel tardo pomeriggio di questa domenica è stata chiusa al traffico la via Peculio Frumentario nel tratto compreso tra via Lenzi e la via XXIV Maggio, dove si trovano il teatro Savio e la Camera del lavoro CGIL. Il provvedimento si è reso necessario a causa di una pericolosa depressione che si è creata in un tratto dell'arteria.

Nella mattinata di domani, lunedì, è previsto l'intervento dei tecnici dell'Amam e della manutenzione stradale del comune che verificheranno la natura del danno e cercheranno di predisporre gli interventi necessari per riaprire il transito.

Gli automobilisti che transiteranno per via Lenzi all'altezza della via Peculio Frumentario dovranno proseguire per via Dama Bianca, svoltare a sinistra per via Malpighi poi ancora a sinistra per via Cavalluccio e riportarsi sulla via Tommaso Cannizzaro.