Droga, coltelli, guida senza patente e con musica altissima. Sei denunce

I carabinieri hanno controllato ieri sera il traffico nella zona compresa tra il viale Giostra e il centro città. Sei, alla fine, la persone denunciate: un 20enne poiché, sprovvisto di casco protettivo, alla guida del proprio motociclo, non si fermava all’alt dei carabinieri. Inseguito e bloccato, è risultato sprovvisto della patente di guida, con un grammo di marijuana e 600 euro in contanti; un 19enne egiziano poiché in possesso di un coltello vietato e di 10 grammi di marijuana; un 23enne poiché sorpreso nella recidiva guida di veicoli, nonostante fosse sprovvisto della patente di guida, mai conseguita; un 26enne poiché alla guida dell’auto in stato di ebbrezza, con l’immediato ritiro della patente di guida; un 27enne poiché in possesso di un coltello vietato; un 18enne poiché alla guida mentre diffondeva musica ad altissimo volume.

I controlli hanno consentito inoltre di segnalare alla Prefettura 4 persone quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché sorpresi a consumare delle modiche quantità di droga, sequestrando complessivamente circa 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina e marijuana. Inoltre, nello stesso contesto operativo, sono state elevate numerose contravvenzioni al Codice della Strada per lo più relative alla guida senza patente (2) e per mancanza di copertura assicurativa (6). Complessivamente sono state controllate 64 persone e 49 mezzi e sono stati sequestrati, lungo il viale Giostra, 13 veicoli, tra cui un furgone, e sono state ritirate, per la successiva sospensione, 2 patenti.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno ancora una volta accentuato i controlli volti a contrastare i fenomeni dell’assunzione di stupefacenti e della guida in stato di ebbrezza, attuando numerosi posti di controllo nel quartiere “Giostra”, finalizzati a prevenire e reprimere comportamenti scorretti alla guida che incidono in maniera consistente sulla “Sicurezza stradale”. L’intensa attività di monitoraggio e prevenzione straordinaria ha avuto, così, lo specifico obiettivo di prevenire il fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti ed ha permesso di contenere gli episodi più gravi che di solito si registrano sulle strade cittadine. I militari dell’Arma, nell’ambito dello specifico servizio, hanno controllato il traffico sull’intero tratto stradale che va dal Viale Giostra al centro cittadino, anche con l’ausilio dei carabinieri in borghese del Nucleo Operativo della Compagnia Messina Centro, impiegati sia con compiti di osservazione e controllo a distanza, sia per monitorare le principali vie del traffico veicolare della zona, conseguendo i seguenti risultati: