Stroke ischemico. Corsisti da tutta Europa al Policlinico

Si è svolto nei giorni scorsi, al Policlinico “G. Martino”, il terzo corso di Neuroradiologia interventistica intitolato “Adapt Technique – Trattamento dello stroke ischemico acuto con trombo-aspirazione”. Le attività hanno unito nozioni teoriche e lezioni pratiche (con il simulatore ed operazioni dal vivo) offrendo, in tal modo, un training del tutto completo sulle possibilità di comprendere la tecnica della tromboaspirazione, ritenuta dagli studi più recenti efficace e, soprattutto, sicura. Il corso si è tenuto al Padiglione E, presso l’Unità Operativa di Neuroradiologia del Policlinico “G. Martino”, diretta dal prof. Marcello Longo.

La tecnica della tromboaspirazione consente di disostruire le arterie quando il paziente è colpito da ictus ischemico (trombosi acuta). L’equipe di neuroradiologi, che fa riferimento al Dipartimento Biomorf di Unime ed è stata parte attiva del corso, è composta da: Antonio Pitrone, Sergio Vinci, Rosario Papa, Mariano Velo, Francesca Granata e Giuseppe Centorrino con l’ausilio di tre specialisti in formazione , i dott.ri Caraglaino, Tessitore e Bonomo.

Nei pazienti affetti da ictus ischemico Il trombo che ostruisce l’arteria viene aspirato attraverso un catetere collegato ad una pompa. In questa maniera è possibile ridare il flusso sanguigno normale ad una arteria chiusasi improvvisamente. Il tutto avviene senza ledere minimamente il vaso e mediante un sistema più rapido e sicuro per poter ripristinare il circolo arterioso interrotto. Il corso, per la prima volta, ha coinvolto discenti provenienti da tutta Europa, principalmente dalla Spagna, convenuti a Messina dove la UoC di Neuroradiologia ha trattato proprio in questi giorni il cinquantesimo paziente dall’inizio dell’anno, confermandosi fra i Centri a maggior volume in Italia per il trattamento endovascolare dello stroke in fase acuta.

Si svolgerà a settembre, invece, la terza edizione dello SmartH24, il corso con casi live che vedrà protagonisti i maggiori professionisti in ambito nazionale di Neuroradiologia interventistica.