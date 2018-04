Table Soccer. Fine settimana importante per la formazione dello Zancle

Sarà il palazzetto dello Sport “Lo Russo” di Maida, Catanzaro, ad ospitare, per la seconda stagione consecutiva, il girone Sud di subbuteo a cui prenderà parte nel fine settimana la compagine dello Zancle, formazione filiale del Messina Table Soccer. Il team peloritano, formato da Antonio Campagna, Gianluca Giliberto, Gaetano Ielapi, Salvo Riggio e dai giovanissimi Roberto Manzella e Riccardo Natoli, avrà il compito di provare ad inserirsi nella lotta promozione, fra le undici squadre partecipanti.

Verranno promosse, secondo la formula delle gara, in Serie C due formazioni: la prima classificata e la vincitrice dei playoff. Si disputerà un girone all’italiana con gare di sola andata, dopodiché play-off, seconda contro quinta e terza contro quarta, più la finale che decreterà la seconda squadra promossa in C. Tra le favorite ci sono i cosentini del Bruzia e il Paola, neo-retrocesse dalla C, lo Stabiae, che l’anno scorso perse la finale play-off contro Nola, e i Napoli Pirates, squadra filiale dei fortissimi Napoli Fighters, squadra che lotta per lo scudetto in A.

Fra le altre partecipanti una outsider importante sarà l’Ippocampo Salerno, da tenere d’occhio anche Palermo, Catanzaro e Sessana. Le sorprese però di sicuro non mancheranno anche tra Anacapri e Aquile Catanzaro, quest’ultima squadra filiale del club padrone di casa. La compagine peloritana nella giornata di sabato affronterà in successione Anacapri, Palermo, Stabiae, Ippocampo, Aquile e Catanzaro.

Domenica invece sfiderà nell'ordine Sessana, Napoli Pirates, Bruzia e Paola, con scontri decisivi proprio nelle ultime gare. Importante due-giorni calabrese per i messinesi, che due settimane dopo faranno il tifo per la squadra madre, impegnata a difendere la Serie B nel girone di ritorno di San Benedetto del Tronto

