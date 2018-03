Supereroi sulle fiancate delle navi Bithia e Athare. Conclusi i lavori ai Cantieri Palumbo

Si sono conclusi, ai Cantieri Palumbo di Messina, i lavori di restyling sulle navi ro-ro pax Bithia e Athara. Il progetto prevedeva le decorazione delle fiancate con i supereroi Dc (Detective comics). Dopo la Sharden con le sue 39.798 tonnellate, la gemella Nuraghes e la Moby Niki di 9.182 tonnellate (completate nel corso del 2017), saranno protagoniste del restyling anche altre navi della flotta Tirrenia: Janas nel 2018; Vincenzo Florio e la gemella Raffaele Rubattino nel 2019.

Il Gruppo Palumbo ha aperto un nuovo sito a Constanza, in Romania, sulle rive del Mar Nero. Con lo stesso spirito, a Tenerife, ha acquistato un bacino galleggiante, idoneo ad accogliere, per i lavori di refitting, anche le piattaforme petrolifere. Infine ha costituito, con “La Nuova Meccanica Navale”, una società, la “Napoli Dry Docks srl” per la gestione di un’area comune al molo Martello, nel Porto di Napoli, nella quale verrà collocato un nuovo bacino lungo 230-250 metri e largo 50, da destinare alle riparazioni navali.

Nato nel 1967, a Napoli, come piccola carpenteria di supporto al mercato locale di riparazione navale, Palumbo è diventato in cinquant’anni di storia il più importante centro per la manutenzione e il refitting nel Mediterraneo, contando su un network in costante espansione. Ha sette basi - Napoli, Messina, Malta, Tenerife, Marsiglia, Savona ed Ancona - e due business unit. A dicembre scorso poi ha affittato il ramo d’azienda del cantiere Mondomarine di Savona.