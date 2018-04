Disneyland tra Milazzo e Barcellona. Possibile realtà?

Ancora in corso le trattative tra la regione Sicilia e il colosso dell'animazione Disney. Al centro della discussione la possibile realizzazione di un parco a tema a Termini Imerese. Una località, questa, sulla quale serpeggia ancora qualche dubbio. Dal deputato all'Ars Antonio Catalfamo una proposta che è più di un semplice desiderio: realizzare la Disneyland siciliana tra Milazzo e Barcellona.

“Apprezziamo la riapertura del dialogo tra i vertici della multinazionale Disney e la regione siciliana per l’interessamento dell’assessore Armao -ha dichiarato Catalfamo- Riteniamo tuttavia che, qualora saltasse l’ipotesi Termini Imerese, vi sia un’area tra Milazzo e Barcellona che potrebbe essere anche migliore vista la vicinanza ai porti di Milazzo e Messina".

Un'ipotesi ben ponderata, quella del capogruppo Ars di Fratelli d'Italia, che tiene in conto le peculiarità territoriali e i possibili benefici per le zone circostanti.

"Un parco di queste dimensioni -ha aggiunto Catalfamo- insieme alla già avviata strategia portuale protesa all’afflusso croceristico, sarebbe un precedente anche per la Disney che potrebbe avanzare il suo primo parco divertimenti sul mare, con vista Isole Eolie e con annesse nuove attrazioni a tema. Un parco che farebbe aumentare il turismo dell’intrattenimento in una fetta di territorio già predisposta per questo tipo di sviluppo economico”.

Salvatore Di Trapani