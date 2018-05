Table Soccer. Messina campione con la Juniores

La compagine Juniores di Messina, nel Table Soccer, è Campione d'Italia. Dopo lo scudetto del 2016 e la finale persa lo scorso anno, questa volta il meritato trionfo è nuovbamente arrivato. La squadra formata da Andrea Giorgianni, Roberto Manzella e Riccardo Natoli arriva seconda nel proprio girone dopo la sconfitta per 1-2 contro la Sessana e le vittorie, sempre per 2-1, contro Anacapri e Salernitana.

In semifinale exploit contro Nola, vincitrice del girone B, per 2-1 ed infine, in una tiratissima finale, rivincita contro la Sessana e vittoria per 2-1. Grazie a questi risultati il tricolore torna a Messina così come, nella città dello Stretto, torna anche la Supercoppa. Trofeo quest'ultimo arrivato grazie alla vittoria degli Juniores contro i Campioni d'Italia uscenti della Eagles Napoli.