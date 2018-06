Torna l'appuntamento con l'International Open "Trofeo Città di Messina"

Sarà un weekend all’insegna del grande Calcio da Tavolo quello a cui si sta andando incontro. Presso la sala meeting del Main Palace Hotel di Roccalumera, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Messina Table Soccer organizzerà, con il patrocinio AICS e del Comune di Messina, l’International Open “X Trofeo Città di Messina – Memorial Salvatore Giliberto”.

Per la terza volta consecutiva sarà il sodalizio giallorosso ad organizzare la kermesse sportiva per volere della Federazione Internazionale di Calcio da Tavolo (FISTF). Alle gare di subbuteo prenderanno parte circa 90 atleti provenienti, oltre che da tutto lo Stivale, anche da paesi esteri quali Malta, Belgio e Spagna. Due le giornata di gara previste: sabato spazio ai match validi per le varie categorie individuali, domenica è invece prevista la competizione a squadre. Sarà inoltre disputata la Coppa Italia giovanile Juniores a squadre, ulteriore competizione assegnata quest’anno al club messinese.



Il Messina Table Soccer ha così quindi la possibilità di realizzare uno storico “triplete” dopo la conquista di Campionato e Supercoppa lo scorso maggio ai Campionati Italiani. Ingresso gratuito ed aperto a tutti i curiosi che vorranno seguire da vicino le gesta dei campioni del Calcio da Tavolo.