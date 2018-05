Tajani e Musumeci al Palacultura con Bramanti

Ci saranno anche Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo e il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci all’inaugurazione della campagna elettorale di Dino Bramanti che si svolgerà al Palacultura sabato 19 maggio alle ore 11.30. All’evento parteciperanno anche i leader della coalizione, i rappresentanti delle 10 liste che sostengono la candidatura di Bramanti ed i candidati al Consiglio e alle Circoscrizioni.

Intanto, oggi incontro tra Bramanti e l’assessore Armao.

“Mi sono confrontato con Dino Bramanti, scambiando idee sugli interventi programmatici da porre in essere, sugli investimenti da fare per la città di Messina e per lo sviluppo di infrastrutture che riguardano l’insularità e lo sviluppo della città dello Stretto, le cui sorti stanno a cuore di tutti i siciliani”. Queste le parole di Gaetano Armao, Vice Presidente della Regione Sicilia e Assessore Regionale per l’Economia che, nel pomeriggio di oggi, ha incontrato il candidato sindaco Bramanti.

Lo stesso Bramanti aggiunge “ringrazio il Vice presidente Armao, ad ulteriore conferma della vicinanza della Regione Siciliana alla nostra città, per un dialogo sempre più costruttivo e proficuo, che non trascuri nella programmazione regionale il ruolo e i progetti che investono la città di Messina”.

Anche Armao sarà in città per l’inaugurazione della campagna elettorale di Bramanti.