Auto in fiamme vicino allo svincolo di Villafranca

Un’auto ha preso fuoco in tangenziale stamani, probabilmente a causa di un cortocircuito, poco prima della galleria Madonna di Montauto, in direzione Villafranca e nei pressi dello svincolo.

Nessun problema né per il conducente né per i veicoli di passaggio. E’ intervenuta la Polizia Stradale della sezione di Scoppo, che ha provveduto a garantire il transito in sicurezza.