Oggi e domani, di notte, il ripristino dei ventilatori in galleria Telegrafo

Dalle 21 di stasera alle 6 di domani e con gli stessi orari nella notte successiva, saranno eseguiti all’interno della galleria Telegrafo, in direzione Villafranca, sulla tangenziale, urgenti lavori per ripristinare i ventilatori fuori servizio, a seguito di incendio di un tir all’uscita della galleria, con accumulo di fumo al suo interno.



Per effettuare gli interventi, ad opera della Nania Impianti di Milazzo, solo in orario notturno e senza modificare la viabilità corrente, sarà necessario parzializzare la carreggiata con chiusura alternata della corsia di marcia o sorpasso.