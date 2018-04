Tir in fiamme nella galleria Telegrafo. Lunghe code da Boccetta a Villafranca

Un tir ha preso fuoco stamani, intorno alle 10.30, all'interno della galleria Telegrafo, in direzione Villafranca. L'autista è riuscito comunque a portare il mezzo al di fuori della galleria e a fermarsi in corsia di emergenza. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato guai peggiori ma, nel frattempo, si sono create lunghe code sin dallo svincolo di Boccetta, smaltite solo in tarda mattinata.