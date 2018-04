Spadafora, il successo della giornata della legalità

“Servi sumus, ut liberi esse possimus”. Diventando schiavo della leggi, in realtà ogni uomo conquista la libertà. E' con questo ossimoro ciceroniano che la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Saponara saluta gli studenti, nel corso dell'appuntamento di sabato scorso dedicato alla legalità svoltosi nei locali del plesso G. Verdi.

“Libertà –ha spiegato la dirigente scolastica Emilia Arena– che è non solo fisica, ma soprattutto intellettuale e morale. Il nostro agire deve ispirarsi al rispetto dei regolamenti, all’ossequio delle leggi, alla morale che è insita nelle leggi. Mai per compiacere qualcuno, cedere ai compromessi. Non bisogna mai rinnegare i principi in cui crediamo".

Diversi i temi trattati, con altrettanti relatori di particolare spessore. Ad aprire il dibattito la docente Cettina Trombi, moderatrice dell’incontro, che ha voluto porre particolare accento su come iniziative di questo genere siano indispensabili, al fine di generare un forte senso civico nei giovani. Si è poi discusso, con l'intervento di Vincenzo Barillà, direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina, di legalità ed economia e di come i due concetti stiano alla base della formazione dello Stato.

Raccontare e farsi ascoltare, predisporsi all'ascolto e all'apertura, è stato poi il fulcro dell'intervento di Anna Murdaca, ordinario della Cattedra di Pedagogia Speciale dell’Università degli Studi di Messina e giudice presso il Tribunale per i Minori. La professoressa Murdaca ha quindi approfondito il tema della genitorialità e dei disagi giovanili, ponendo particolare accento sulla valenza formativa dell'educazione alla legalità.

E' stata poi la volta dell'avvocato Agata Lombardo, che ha raccolto l'attenzione di tutti gli studenti presenti intervenendo sul tema “rispetto dell’identità sessuale e sulle forme di prevaricazione e di violenza di genere”. Particolarmente sentito il racconto della tragica vicenda di una giovane messinese, cliente della Lombardo, morta per mano del proprio uomo e che mai aveva voluto sporgere denuncia. Un occasione per ribadire, questa, come sia sempre necessario farsi aiutare e non far finta di non vedere dei segnali che il più delle volte sono tanto inequivocabili, quanto sottovalutati.

Catapultati poi nel mondo del diritto penale minorile, gli studenti hanno quindi potuto approfondire i reati e le pene a cui possono andare incontro i giovani dai 14 in su. L'intervento dell'avvocato Maria Grazia Russo ha rilevato l'importanza, oltre che la necessità, della funzione di complementarità educativa della famiglia e della scuola affinché si generi nei giovani il senso del rispetto delle regole.

Ha concluso il dibattito, infine, la relazione del pedagogista dell’ASP 5 Messina Nicolò Schepis. Un intervento che si approccia dal punto di vista scientifico al problema della disconnessione relazionale, una criticità particolarmente rilevante che scaturisce dalla strutturazione della società attuale uniformata ai dettami del consumismo.

Salvatore Di Trapani