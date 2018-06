Taobuk, lezione di creatività con la Scuola Holden di Baricco

È una collaborazione ormai consolidata quella tra Taobuk e la Scuola Holden di Torino, fondata dallo scrittore Alessandro Baricco e da anni fucina di laboratori di scrittura creativa. Anche quest'anno Taormina riflette sulle potenzialità della letteratura. Lo fa il 22, 23 e 24 giugno con il corso "Libertà va cercando" il cui titolo, citazione dalla Divina Commedia, allude alla libertà che domina la letteratura e alla rivoluzione che può scaturire da un luogo in cui le regole sono decise da chi scrive.

Il laboratorio si divide in due momenti. La mattina, dalle 10 alle 13, si terrà la Morning Suite L'uso tecnico dello spostamento nella scrittura con Eleonora Lombardo. Partendo da Taormina, i corsisti proveranno ad arrivare in una cittadina che non esiste, tramite un film e tre racconti. Compagni di viaggio saranno McDonagh, O’Connor, Salinger, Nabokov, Cohen, Čekhov, Kafka e Carver. Il pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, insieme a Evelina Santangelo, si parlerà di come In letteratura tutto è possibile. I partecipanti cercheranno di capire come e perché raccontare una storia. Inoltre si farà un approfondimento sulle forme narrative, con particolare riguardo al racconto, e sulla lingua e lo stile. La location sarà Casa Cuseni, e non poteva essere altrimenti, dal momento che l'affascinante dimora ha ospitato, tra gli altri, Bertrand Russell, Tennessee Williams, David Herbert Lawrence, Ezra Pound, Roald Dahl.

Le iscrizioni terminano il 10 giugno. Per ulteriori informazioni e per compilare il modulo, visita la pagina del sito.