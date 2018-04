Un tavolo permanente per per i problemi del sistema scuola

Fare Per Cambiare, Rete Degli Studenti Medi Messina e Unione degli Studenti Messina hanno siglato questo pomeriggio l'accordo unico e condiviso sulla richiesta di un Tavolo Permanente Comunale sullo Sviluppo Scolastico. Tale richiesta è stata indirizzata all'Assessorato presieduto da Federico Alagna.

La sottoscrizione di questo atto è frutto di un percorso di intesa tra le sigle che, vagliate le enormi criticità in cui versa il sistema scolastico e preso atto della necessità di adottare metodologie comuni, hanno deciso di avviare un percorso atto all'ottenimento di provvedimenti e soluzioni effettive che colmino, risolvano e potenzino il sistema scolastico tutto.

L'indizione del tavolo permanente è il primo passo verso l'attuazione di iniziative volte a migliore il comparto Scuola, verso l'avvio di percorsi risolutivi provenienti da chi vive in prima persona le problematiche quotidiane.

Tutti insieme, unitamente, vogliamo perseguire questo percorso proponendo soluzioni strutturate, fattibili e concrete, soluzioni che siano la risposta a problemi che da troppo tempo, come zavorre, affossano il comparto scuola cittadino e non, è questo il primo passo verso un percorso nuovo ed efficace, di concerto con tutte le realtà del settore, verso un modo di applicare politiche risolutive non con le parole ma di fatto.