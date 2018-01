Al Teatro di Cristo Re questa sera in scena Pinocchio il grande musical

Musiche travolgenti, colori e costumi, coreografie e voci che toccano il cuore: sono questi gli ingredienti che l’associazione Fun Fair di Annalisa Coppolino metterà insieme questa sera per portare in scena Pinocchio, il Grande Musical. Tratto dalla celebre opera scritta da Saverio Marconi e Pierluigi Ronchetti, con le musiche dei Pooh e l’arte della Compagnia della Rancia, il Pinocchio della Fun Fair promette divertimento ed emozione. Dalla creazione del burattino, all’ingenuità di Pinocchio, l’irriverenza del Gatto e la Volpe, la simpatia di Mangiafuoco, il cuore immenso di Geppetto, la storia sarà narrata attraverso voci, musiche, danza e recitazione.

Pinocchio andrà in scena questa sera nel teatro dell’Istituto Cristo Re. L’appuntamento è alle 20.30. Lo spettacolo sarà anche l'occasione per aiutare con delle donazioni l'Isituto Cristo Re che in città offre ogni giorno un aiuto importantissimo ai più bisognosi con la sua comunità e la mensa dei poveri.