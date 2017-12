“Sogno e son Desto”, lo show-evento di Massimo Ranieri apre il 2018

È lo spettacolo che ha conquistato il sold out più velocemente, vero e proprio “fiore all’occhiello” dell’intera Stagione artistica. Quello che ha registrato commoventi e divertenti “sipari” al botteghino, con nonne accompagnate da nipotine a far la fila per non perdere il posto migliore, chiacchiere in coda tra appassionati della prima ora e fan recenti, ragionamenti sfiancanti per arrivare a scegliere la postazione da cui si vede e si sente meglio … Ed è l’appuntamento che apre il 2018 del Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto. Attesissimo, “Sogno e son Desto”, lo show-evento del grande Massimo Ranieri, sarà in scena il 12 gennaio 2018 alle ore 21.

Inno alla vita, all’amore e alla speranza, così è stato definito, lo show di Massimo Ranieri, ideato e scritto con Gualtiero Peirce, torna in una nuova edizione dopo il grande successo delle prime serate su Raiuno. Viaggio affettuoso, spettacolare e sorridente attraverso canzoni, racconti e colpi di teatro, porta sul palco, attraverso la grande arte di Ranieri, che si esibisce nel duplice ruolo di attore e cantante, la vita di tutti noi, eroi per caso, romantici sognatori, gente comune. Tra brani di teatro umoristico e le più celebri canzoni napoletane, i successi di Ranieri e le novità musicali, non mancheranno vere e proprie sorprese, proposte secondo una formula che ha già conquistato le platee di tutta Italia. Con Ranieri, in scena l’orchestra formata da Max Rosati (chitarra), Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Luca Trolli (batteria), Donato Sensini (fiati), Stefano Indino (fisarmonica). Lo spettacolo vede Marco De Antoniis organizzatore generale e Maurizio Fabretti light designer.

“Siamo felici – spiega il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Roberto Materia – di avere nel nostro teatro un artista così carismatico ed entusiasmante. Allo stesso tempo, siamo particolarmente soddisfatti della risposta del pubblico che ancora una volta offre calore, interesse, affetto e attenzione alla programmazione artistica del Teatro Mandanici”.

“Con lo straordinario show di Ranieri, ma anche con gli altri appuntamenti in cartellone, compresi quelli del 2018, dal family show dell’artista internazionale Marco Zoppi, ‘Bubbles’, al concerto di Jarabe De Palo, dall’opera lirica con ‘Il Barbiere di Siviglia’ a ‘Il canto di Nessuno’ che chiuderà l’anno ed è la seconda produzione di questa Stagione 2017/2018 – aggiunge il direttore artistico Sergio Maifredi - il Teatro Mandanici si dimostra realtà ormai consolidata e importante nel panorama siciliano, ma anche in quello nazionale. E le centinaia e centinaia di spettatori che ad ogni spettacolo affollano la platea ne danno la piena riprova”.