Teatro Vittorio Emanuele: bando per il servizio di visite guidate

Dopo l'avviso per l'affidamento della gestione del Bookshop del Teatro Vittorio Emanuele l'Ente ha avviato anche la procedura per l'assegnazione del servizio di Visite Guidate. Chi fosse interessato a partecipare ha tempo per formulare istanza fino alle 12 di mercoledì 28 marzo.

Ulteriori informazioni al link http//www.teatrovittorioemanuele.it/avviso-pubblico-laffidamento-diretto-del-s...

Nell'ottica più generale di servizi integrati al territorio nei prossimi giorni verrà pubblicato anche il bando per la gestione della ristorazione all'interno del teatro