Teatro Vittorio Emanuele, il Cobar Codir proclama lo stato di agitazione

Proclamato lo stato di agitazione dal Cobar Codir al Teatro Vittorio Emanuele in merito ad una serie di problematiche che riguardano il personale. "Nel prendere atto dello stato di esasperazione dei dipendenti del teatro- si legge in una nota- dovuto al mancato pagamento delle spettanze relative al salario accessorio degli anni 2015,2016 e 2017; oltre chè al mancato completamento del processo di riclassificazione del personale che doveva concludersi dopo l'accordo sindacale che ha portato anche in seguito alla relazione del consulente, all'approvazione da parte degli organi del teatro degli atti relativi;, i quali giacciono sempre presso l'Assessorato reg.le Turismo, Sport e Spettacolo in attesa di eterminazioni;

Il sindacato proclama lo stato di agitazione dei dipendenti e chiede un incontro urgente sia con i vertici dell'Ente che con la Regione"