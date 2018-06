Teatro Vittorio Emanuele: nessun allarme per il Fondo Fus

A seguito di alcuni distorti ed allarmanti titoli di stampa che indicherebbero l’E.A.R. Teatro di Messina in una nuova crisi, si precisa che il fondo FUS (Fondo Unico dello Spettacolo) del Ministero dei Beni Culturali non risulta agli atti “perso”, come erroneamente comunicato, ma in fase di istruttoria nella qualità di Organismo di Programmazione, come già avvenuto in passato per importi che sono stati assegnati nel triennio 2015/2017 pari a € 39.404,00 anno 2015; € 40.506,00 anno 2016 e € 43.341,00 anno 2017.

Pur considerando che eventuali nuove forme di finanziamento legate alla categoria dei Centri di Produzione teatrale avrebbero potuto offrire ulteriore linfa al rilancio intrapreso dal Teatro di Messina, la procedura non ha dunque inficiato l’attuale gestione che al momento vanta un riacquisito credito grazie agli apprezzati risultati raggiunti nel corso della stagione appena trascorsa.