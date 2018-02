Al Teatro Vittorio Emanuele la mostra di Edvige Lombardo

Alle ore 18 di venerdì 9 febbraio, nell’ambito del progetto “Opera al Centro” curato da Giuseppe La Motta, negli spazi espositivi del Teatro Vittorio Emanuele, si inaugura la mostra della pittrice Edvige Lombardo. Saranno presenti il presidente e il sovrintendente dell’Ente.

Produrre arte di figura e di soggetto ancora realisticamente ancorata alla figurazione può portare con sé sia la qualità dell’impegno verso la declinazione del reale\attuale sia il pericolo dell’inflazionistico vissuto visuale: è il talento dell’artista a rimodulare la visione e la lettura. In ogni modo, la qualità della scelta, del tessuto connettivo della produzione è unico. Ma alcuni talenti attraversano l’ampliamento del proprio personalismo e si pongono a servizio dell’immediato sentire collettivo. Parte di questo mandato si ritrova nelle ultime opere di Edvige Lombardo, che saranno esposte da domani al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. L’artista, nata sulle sponde siciliane, in alcune sue opere in mostra ha scelto di fissare su tela lo spazio del dolore di Lampedusa, dedicando delle tele alle poesie dell’antologia Il Cielo di Lampedusa, fra il dolore degli scomparsi e degli approdati, che l’esistenza ha messo insieme nell’incredibilità di un viaggio disumano. Il tessuto pittorico della Lombardo è denso. Sembra rimandare ad altri passaggi, ad altre esposizioni di dolore, come nelle tele di Vann Nath i volti sono fissi nello sguardo, i grigi e gli azzurri sono cupi, i colori seguono e contornano gesti e azioni degli uomini e delle donne, la vita oltre le persecuzioni non concede spazio alla gioia della vibrazione cromatica.

La mostra potrà essere visitata dal 9 al 21 febbraio, escluso il lunedì, nella fascia oraria 10-13 e 16.30-19.