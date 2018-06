Teatro Vittorio Emanuele, rinviato per lutto lo spettacolo Affabulazione

L’E.A.R. Teatro di Messina manifesta nello sgomento tutto il cordoglio per il lutto che ha colpito la città di Messina quest'oggi. “Mi sento incapace di dare forma alle parole e di spiegare le lacrime di questa giornata - ha commentato il presidente Luciano Fiorino - solo un dolore fortissimo, un immenso senso di vuoto e la necessità che anche il nostro Teatro rimanga in assoluto e rispettoso silenzio”.

In accordo con la compagnia “I Sotterranei del Castello di Spadafora”, lo spettacolo Affabulazione in programma stasera, per la rassegna Laudamo Show-Off, non andrà in scena. Rimanendo salve le altre date, la replica sarà recuperata nella giornata di domenica alle ore 21.

