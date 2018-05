Bosch, un getto di gas per aiutare la stabilità della moto. VIDEO

Le auto si possono rendere più sicure attraverso diversi accorgimenti, mentre per le moto è un po’ meno semplice e per un motociclista il rischio di perdere la vita in un incidente è fino a 20 volte superiore rispetto a quello degli automobilisti.

Secondo studi Bosch, gli incidenti in moto hanno due cause principali: la perdita di controllo da parte del pilota e la collisione con altri veicoli. Per assistere il pilota durante la guida, Bosch ha sviluppato un nuovo pacchetto di sicurezza (che include cruise control adattivo, forward collision warning e blind-spot detection) che vedremo su modelli di produzione Ducati e KTM già nel 2020.

La tecnologia su cui si fondano questi assistenti elettronici combina sensori radar, impianto frenante, gestione del motore e HMI, perché come spiega Geoff Liersch, a capo della business unit Two-Wheeler and Powersports di Bosch, “la moto del futuro deve essere in grado di vedere e sentire”. Tra i tanti progetti di ricerca innovativi che l’azienda sta portando avanti c’è anche quello per l’attenuazione dello slittamento della moto.

I motociclisti lo sanno: in caso di foglie bagnate o di ghiaia sul manto stradale, le ruote iniziano a slittare se non riescono a trovare grip sufficiente in curva. In situazioni di questo tipo, è praticamente impossibile raddrizzare la moto. Servirebbe “aggiungere” una forza esterna che dia quella spinta utile a stabilizzare la moto.

Proprio da questa idea nasce il sistema di attenuazione dello slittamento che Bosch sta sviluppando: un sensore rileva lo slittamento laterale della ruota; se si supera un determinato valore, un accumulatore (dello stesso tipo utilizzato per gli airbag delle auto) rilascia del gas che viene espulso in una direzione ben precisa attraverso un ugello. Una leggera spinta contraria, che aiuta a mantenere stabile la moto e aumentare la sicurezza durante la guida.

