8 verbali a venditori ambulanti, e 3 ad esercenti in sede fissa, per violazioni al commercio. Altri 13 interventi per sequestri di merce, sono stati effettuati ad esercizi commerciali: 1, di circa 200 articoli carnevaleschi sprovvisti del marchio Ce; 2 di frutta e verdura e 10 di circa 4000 articoli di telefonia vestiario e bigiotteria.

E' il bilancio dell'attività dell'Annona della Polizia Municipale di Messina negli ultimi tredici giorni.