E' tempo di amichevoli per il Real Sanfilippo che attende il Riviera Nord

Il Real San Filippo prova ad allenare le gambe in vista del rush finale di campionato che vedrà i giallorossi prima opposti al Don Peppino (match diretto per l'ingresso in zona playoff) e poi al Città di Antillo. La compagine cara al presidente e mister Roberto Bagnato e al DS Metallo, questa sera alle ore 21.00 giocherà all'Annunziata contro il Riviera Nord, compagine amatoriale in lota per vincere il campionato UISP.

Non si sa ancora come, sul campo, risponderanno le gambe dei giallorossi che sperano di chiudere la stagione nelle migliori condizioni mentali e fisiche.