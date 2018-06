Torrenti San Michele e Pace in piena. Centinaia di persone bloccate

Seconda notte consecutiva di fortissimi temporali in città. Pubblica illuminazione saltata, allagamenti ovunque e torrenti in piena. Il San Michele e il Pace, in particolare, stanno creando tanti problemi.

Per i residenti di San Michele è ormai una paura annunciata, perché accade ad ogni forte temporale. I residenti non hanno parcheggi e lasciano le proprie auto sul torrente che, in piena, rischia di portarle via.

A Pace, invece, una comunità di circa 200 persone, tra cui anziani e bambini, ospite dell'Oasi Madonna del Sorriso è rimasta bloccata. Ancora alle 2 e mezza di notte, non riuscivano a spostarsi a causa delle condizioni del torrente né i vigili erano in grado di raggiungerli per aiutarli.