Alessandro Arcigli rende noti i nomi degli azzurri ai Campionati Paralimpici

Andrea Borgato, Federico Falco, Giada Rossi, Michela Brunelli e Anime Kalem, Federico Crosara, Matteo Orsi, Raimondo Alecci e Samuel De Chiara. Sono questi i nomi degli atleti del tennistavolo che prenderanno parte alla spedizione di Celje (Slovenia) dove dal 15 al 21 ottobre si terrannoi Campionati Mondiali Paralimpici.

Il Direttore Tecnico Alessandro Arcigli, nonchè delegato del CONI di Messina, fa sapere che "è su questi atleti che si sta maggiormente puntando. Quattro sono campioni mondiali a squadre e Kalem, nel singolo, è anche bronzo paralimpico".

La qualificazione di questi atleti quindi, non è casuale, ma attesta la qualità e la dote che questi atleti hanno e posseggono. In queste competizioni, vista l'alta qualità degli atleti e delle squadre è difficile qualificarsi e per tutti, compreso Kalem, che da qualche anno sta facendo i conti con un ginocchio che lo sta torturano, l'obiettivo sono i mondiali di Tokyo in programma fra due anni.

Arcigli fa sapere che anche Corsara potrebbe far parte dei giochi visto che a maggio tre dei sedici promossi cioè, Reyes Turcio, Colin Judge e Yan Ming saranno chiamati per revisione visto che presentano condizioni mediche con disabilità superiore agli altri ed è per questo che l'atleta azzurro è stato inserito nel programma di preparazione all'evento.

Il 15 marzo è la data limite entro la quale le varie Federazioni dovranno dare conferma dei loro qualificati. La Nazionale azzurra ha già confermato la partcipazione dei propri atleti e l'eventuale ammissione delle riserve.