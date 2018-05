Tc junior S. Teresa, buona la prima con il Ct Vela di Messina

S. TERESA DI RIVA. Primi incontri dei campionati federali Fit per il Tc Junior di S.Teresa di Riva disputati al Comunale di S.Teresa di Riva. Il team femminile di D3 e' stato impegnato contro il Ct Vela di Messina che si e' imposto per 3 a 0 con i seguenti risultati degli incontri: Maria Pia Manuli ( Tc junior) - Giovanna Caldara 6 -0, 6-0; Beatrice Smedira ( Tc Junior) - Maria Perino 6-3 6-0. Il doppio disputato dalle quattro giocatrici è finito con il risultato di 6-1 6-0 per le ospiti. Nonostante il netto punteggio, le ragazze di S.Teresa ,hanno iniziato a fare esperienza in un campionato federale, contro avversarie di tutto rispetto, questo e' l'obiettivo per questo campionato ,.il commento di fine gara del capitano Francesco Trisini.

Esordio anche per il Tc junior maschile contro il Tc Bauso B con una bella vittoria per 4 a 0, nonostante le assenze per infortunio e motivi vari di diversi giocatori. Nei singolari vittorie importanti di Luigi Ferraro Junior vs Francesco Puglisi per 6-3 6-3, a seguire Luigi Ferraro Senior che una ottima prova vince una bella partita per 6-3 6-4 contro Loris Cavallaro, a finire Bruno Brunetto che vince facile contro Giuseppe Coglitore per 6-1 6-0. Per finire doppio contro Brunetto-Fazio vinto per 6-2 6-2 contro Coglitore Cavallaro.

Buon inizio di campionato, domenica prossima avversario di levatura superiore al Comunale di S.Teresa di Riva il Tc Venetico A testa di serie del girone, si spera il recupero di altri atleti assenti questa domenica.