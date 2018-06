Fiamme ad un'auto e al portone della chiesa di San Giuliano. Piromane fermato

Ha dato fuoco ad un'auto in sosta, in via Garibaldi, intorno alle 23, e le fiamme hanno interessato anche il portone principale della chiesa di San Giuliano. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, della polizia municipale e della polizia di Stato ha evitato che si verificassero particolari danni.

Indagini in corso da parte della Polizia per chiarire se le fiamme si siano propagate dall'auto verso la chiesa o viceversa e per capire le motivazioni del gesto. Il piromane è stato bloccato ancora in zona, dove si era "divertito" ad appiccare il fuoco anche ad un cassonetto della spazzatura, davanti al giardino Corallo.