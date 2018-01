Casa Nostra, le proteste del Comitato e le rassicurazioni dell'assessore Pino

Sono passati 460 giorni da quando, a “Casa Nostra”, così denuncia il portavoce del comitato “Risaniamo Casa Nostra”, Silvestro Bonanno, i lavori del parco urbano si sono interrotti poiché la ditta Gap è fallita, costringendo la consorziata azienda “La Placa”, a interrompere, dopo essersi aggiudicata la gara, i lavori del completamento del parco al 60%



Vi è poi la vicenda legata all’impianto di illuminazione, completato da 35 anni e mai entrato in funzione. Dal 13 dicembre i residenti aspettano la delibera di giunta relativa alla messa in funzione dell’impianto ch solo adesso è stata completata.



Sulla vicenda ancora una volta arrivano le rassicurazione dell’assessore Pino il quale afferma: “I dirigenti sono già a lavoro per affidare i lavori di completamento del parco urbano alla seconda ditta classificata (sempre se questa accetta). Per quanto concerne l'impianto d’illuminazione invece, la delibera di giunta è pronta e penso che già giovedì possa andare al vaglio del consiglio”.



Sempre per quanto concerne la pubblicazione illuminazione, lo stesso Pino sottolinea che prima della messa in funzione, vi sono lavori da effettuare per lo spostamento della cabina.



Adesso per i residenti, stanchi di essere ostaggio della burocrazia lenta e inconcludente, l’importante è che le praticano si avviano affinchè possano vedere della luce in fondo al tunnel.

Piero Genovese