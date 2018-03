Il Real San Filippo affronta Stromboli. Sulla carta match abbordabile

Ogni partita si sa, è una storia a sé ma quella di domani, contro Stromboli, per il Real San Filippo è una gara sulla carta abbordabile per restare incollati alla zona playoff.

In casa peloritana tuttavia, c'è la consapevolezza di restare uniti è concentrati. La gara di domani, con inizio alle ore 12.00, segna il ritorno in panchina di mister Bagnato sostituito, nelle scorse due gare, dal DS Gianluca Metallo.

La società peloritana inoltre, non ha avuto riscontro dal ricorso presentato in occasione della gara contro Pagliara anzi, ha ricevuto pure un'ammenda di euro 30 per aver iniziato in ritardo il match proprio contro l'Atletico Aldisio.

In casa peloritana regna la tranquillità e si spera che domani possano arrivare punti fondamentali.