Il Real San Filippo batte Stromboli e si rilancia in zona playoff

Dopo aver piegato l'Atletico Aldisio, altra ottima prestazione del Real San Filippo che batte, con nove reti lo Stromboli, rilanciadosi di fatto in zona playoff, al quinto posto.

Più che la partita, a senso unico visto che gli eoliani erano in campo con soli otto uomini, in casa peloritana si guarda alla classifica anche se si preferisce restare con i piedi per terra.

Da qui al 15 maggio infatti, tante ancora sono le gare da giocare a partire dalla prossima, contro Malfa, nelle Eolie a Salina.

Sempre nella giornata di ieri la compagine giallorossa si è stretta al dolore di Cadili per la scomparsa del padre.