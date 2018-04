Il Real San Filippo chiamato all'esame Pagliara

Quando mancano sei giornate alla fine, in Terza Categoria giohi ancora aperti in zona playoff e il Real San Filippo, dopo la quaterna al Roccaguelfonia, si è rilanciato per arrivare all'obbiettivo. Tuttavia però, la compagine peloritana non può permettersi passi falsi poichè tanti sono stati i punti persi per strada dovuti al poco oncentramento e alle carenze registrate in alcuni reparti.

Quelle contro Real Zancle in casa, Villafranca in trasferta e Don Peppino dopo la pausa imposta dal calendario, non sono gare facili e, in questi casi, importante sarà la determinazione dei ragazzi di mister Bagnato e del DS Metallo. In casa giallorossa, così come già successo in altre occasioni, si cerca di restare cauti e con i piedi per terra poichè, come insegna il calcio e lo sport in generale, ogni gara è una storia a sè.