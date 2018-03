Il Real San Filippo grazie alla manita sull'Arci Grazia si rilancia

Manita del Real San Filippo che, contro l'Arci Grazie, compagine fanalino di coda del torneo di Terza Categoria, si rilancia in campionato avvicinandosi di un punto all'ultima posizione utile per enrtrare nel discorso playoff. Gara non facile per i peloritani che, solo nella ripresa, sono risciuti a capovolgere l'inerzia di un match che nel primo tempo era in mano agli avversari.

Grazie alla doppietta di Foti, la gemma di Abatriatico e le reti di Lo Presti e Metallo i giallorossi hanno fatto sì che ottenessero l'intera posta in palio. Nella ripresa, dopo l'espulsione del giocatore ospite Pergola, i ragazzi di mister Bagnato potevano ottenere un risultato più ampio, evitato solo grazie alle prodezze dell'estremo difensore ospite più volte pronto a respingere le offensive dei padroni di casa.

Grazie a questi tre punti il Real San Filippo resta nella zona alta della classifica. Tuttavia la compagine peloritana resta con i piedi per terra poichè il campionato è ancora lungo e poi si sà, ogni gara è una storia a sè. Nel fine settimana gli uomini di mister Bagnato dovranno affrontare non certo una facile compagine. Il Cus Unime infatti, è la terza forza del campionato e dista un solo punto dalla seconda posizione occupata al momento dall'Atletico Pagliara.

Sulla carta match complicato ma, come è noto dire, sarà il campo a dare il responso finale.