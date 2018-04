Il Real San Filippo e Pagliara si dividono la posta. Termina 0-0

Il Real San Filippo si annulla a vicenda con il Pagliara, pareggiando 0-0. Match dai due volti con i peloritani che danno tutto nella prima frazione per poi crollare nella ripresa, con i ragazzi di mister Spadaro che sbagliano due volte dal dischetto, prima con La Rocca poi con Rinati. Squadra, quella peloritana, che si è maturata tatticamente grazie al buon lavoro fin qui svolto da mister Bagnato.

Grazie al punto ottenuto i giallorossi si sono portati al quarto posto, ultimo utile per l'accesso ai playoff a +1 sull'Atletico Aldisio, sconfitto dal Cus Unime. Dure le parole del DS Metallo che vorrebbe, anche giustamente, un può più di sostegno da parte del pubblico di fede peloritano poichè spiega, in un momento del campionatop come questo, piuttosto delicato, fa rabbia vedere solo 200 supporters a seguito.

Domenica si torna tra le mura amiche del Gescal Stadium. Di fronte ci sarà il Real Zancle, seconda forza del torneo e anch'essa in piena lotta playoff.