Il Real San Filippo piega la resistenza dell'Atletico Aldisio con tre reti

Il Real San Filippo, guidato a bordo campo dal DS Metallo vista l'assenza di mister Bagnato per squalifica, nonostante le due precedenti sconfitte rimane agganciato alla zona playoff grazie all'ottima prestazione in trasferta contro l'Atletico Aldisio.

La velocità nella circolazione di palla, la difesa perfetta, sono stati parametri utili per piegare la resistenza della compagine locale, tre volte colpita in contropiede da Abbadriatico, Maugeri è Foti con quest'ultimo che insieme a Dell'acqua, ha creato non pochi problemi alla difesa locale.

A poco è servito il gol realizzato dall'Atletico Aldisio su rigore. La generosità dei peloritani, presenti su ogni pallone, ha fatto davvero la differenza.

La prossima gara per gli uomini di mister Bagnato sarà contro Stromboli. In caso di vittoria vi è la possibilità, per i giallorossi, di rilanciarsi ancora di più in zona playoff.