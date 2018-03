Il Real San Filippo prova a rilanciarsi contro l’Arci Grazia

In casa Ral San Filippo c'è voglia di riscatto dopo la pesante sconfitta subita settimana scorsa contro il Malfa. Di fronte si troverà l'Arci Grazia, compagine attualmente penultima in classifica. Per i giallorossi è anche un'opportunità per rilanciarsi in vista della calvalcata finale per la corsa playoff. La squadra, così come sottolinea lo stesso mister Bagnato, in settimana si è allenata molto e si spera che il campo possa dare ragione ai peloritani.

Tuttavia in casa giallorossa c'è la consapevolezza dell'impossibilità di arrivare tra le prime cinque in virtù del fatto che la compagine non è stata costruita per posizioni di vertice. La gara sarà in salita anche per via di due assenze pesanti quali Cacciola e Pileggi. Sul mercato vi sono ancora difficoltà visto che il Direttore Sportivo Metallo fa fatica a rintracciare giovani da poter mettere in rosa al fine di ulteriori rinforzi.

Anche l'Arci Grazia ha problemi di formazioni viste le assenza in casa biancorossa di Di Salvo e De Pasquale. Verdetto dunque affidato al campo. Il match con inizio alle ore 15.3.0 si giocherà presso il Gescal Stadium.